Vesen Yapı ilk projesinde sona yaklaştı

Lüks Konut üretme hedefiyle yola çıkan şirket, İstanbul Tuzla’da İller Bankası’nın arsasında, hasılat paylaşımı modeliyle inşa ettiği, Mercan Tuzla Vesen Yalıları projesinde dairelerin kaba inşaatının yüzde 90 seviyelerinde tamamladı.



İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde yatırıma devam edeceklerini belirten Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu, İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde yeni proje hazırlıklarının olduğunu söyledi.



Hedeflerinin, mavi ve yeşille bütünleşen konsepti ve lüks yaşam mimarisiyle bölgede örnek teşkil edecek nitelikli bir proje yapmak olduğunu belirten Palazoğlu, “Tuzla projesinin teslim tarihi Mart 2024. Toplamda 40 bin 795 metrekare alan üzerinde yükselen projede 158 yalı dairesi yer alıyor” dedi.