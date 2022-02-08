Yabancıların gözdesi Alanya oldu

Açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye’de konut satışları Mayıs'ta bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 16,2 arttı ve 59 bin 166'ya ulaştı.



YABANCILARIN ALANYA'DA İNŞAAT SEKTÖRÜNE BAKIŞI



Popülerliğinin yanı sıra sakinliği, havası, doğası, denizi ve manzarasıyla Alanya özellikle bu yıl yabancı yatırımcıların ve alıcıların gözdesi oldu.

Alanya ve bir çok bölgede yaptığı projelerle dikkat çeken Fenercioğlu A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, Türkiye’de yabancıların konut aldığı şehirler arasında Alanya ilk üçte yer alıyor dedi.



Alanya’nın ilçe konumunda, ancak il kapasitesinde olduğunun altını çizen Aycan Fenercioğlu, ‘’Alanya’nın doğa güzelliği, denizi ve güneşi bu hususta önemli bir faktör. Diğer husus ise müteahhitlerin oluşturduğu projeler ve konutlar yabancılara cazip geliyor. Burada güzel bir döngü oluştu. İlçemizde inşaat sektörüne yabancıların ciddi anlamda bir talebi oluştu. Şu anki veriler, inşaat sektöründe artışın olacağı yönünde.’’ dedi.