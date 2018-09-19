DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

Bildiğiniz üzere yabancıya geçen sene 22 bin 200 konut satılmıştı. Bu sene daha bugün açıklanan TÜİK verilerine göre sadece Ağustos 2018’de yüzde 129 artışla yaklaşık 4 bin konut satıldı. Cumhuriyet tarihinin rekoru bu. Bu sene ilk 8 ay toplamında yabancıya satılan konut adedi ise 18 bin 540 adede ulaştı. Ayrıca bugün açıklanan yabancıya vatandaşlık hakkında gayrimenkul alım sınırının 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmesi ile önümüzdeki ay, geçen sene toplamına ulaşacağımızı öngörebiliyoruz. Toplam yabancıya konut satışında yılı da yaklaşık 30 bin konut satışı ile kapatabiliriz.



DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

Geçen sene biliyorsunuz 4,6 milyar dolarlı konut satışı gerçekleştirmiştik. Ancak yabancıya vatandaşlıkta gayrimenkul alım sınırının 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmesi ile Türkiye dünya liginde hızlıca üst sıralara yükselecek ve yabancıya konut satışında payını hızla artıracak. Döviz getirici faaliyet kapsamında konut satışının ihracat sayılması, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum liderliğinde, Emlak Konut GYO ve sektör derneklerinin-firmalarının desteğiyle yurtdışı tanıtım atağının başlatılması ile 3-5 yılda yabancıya 15 milyar dolarlık konut satışı hedefi hayal olmaz.



Biliyorsunuz OECD ülkeleri arasında en fazla konut satışı yapan ülke olan ABD, geçtiğimiz yıl yabancıya sattığı gayrimenkullerden 153 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Avrupa ülkeleri için de bugün yabancıya konut satışı ciddi bir gelir kaynağı. Örnek olarak İspanya’da geçen yıl 50 bin konut yabancıların mülkiyetine geçti. Toplam pazarın içinde yabancıya satışın oranı yüzde 10’un üzerinde. Bu rakamda, İspanya’nın konut yatırımcılarına verdiği oturum izninin rolü çok büyük. Türkiye’de ise bu oran yüzde 2 bile değil. Ancak bu teşviklerle coğrafik güzelliklerle dolu ülkemizin gelişmiş ülkelerle arayı zamanla kapatacağına inanıyorum.

KONUTA YABANCI İLGİSİ