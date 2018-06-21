Uzun yıllardır sektörde bulunan ve başarılı birçok projeye imza atmış Kent, BC, Soykaya ve Avrupa Yapı'nın güçlerini birleştirmesiyle kurulan Kent Proje, Kocaeli'nde ilk olacak birçok özelliğe sahip Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi'nin 1. etabını satışa sundu.

PROJENİN SOSYAL OLANAKLARI



Kent Proje'nin Yuvam Akarca Mevkii'nden satın aldığı arsa üzerine 300 milyon TL’lik yatırımla başlattığı Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi’nde 35 dönümlük alanda 600 konutun yanı sıra kapalı ve açık havuz, sauna, Türk hamamı, spor salonu, basketbol, voleybol ve mini futbol sahaları, etkinlik alanları ile kapalı otopark bulunacak.

Ayrıca proje alanı içerisinde Yahya Kaptan Terrace Evler sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği büyük bir market, kreş ile ulaşım ve güvenlik endişesi yaşamadan çocuklarını gönderebilecekleri ilkokul ve lisesinin olduğu bir özel okul da yer alacak.



Kocaeli’ndeki en değerli bölgelerin başında gelen Yahya Kaptan’ın hemen yanı başında yer alan Yuvam Akarca Mevkii’nde gerçekleştirilmesi sebebiyle ismini bulunduğu bölgeden alan projeyi önemli kılan bir diğer özellik ise Kocaeli’nde Leed Sertifası’na sahip ilk proje olması…

Uluslararası yeşil bina sertifikası anlamına gelen Leed Sertifikası sayesinde projedeki el yıkama suyu bir yerde depolanıp arıtıldıktan sonra geri dönüşümü sağlanarak çevre sulama ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Ayrıca konutların çatılarına kurulacak güneş enerjisi panelleri sayesinde yaklaşık 70-80 kilowatt elektrik üretimi sağlanarak, bütün sosyal tesis ve çevre aydınlatmaları karşılanacak.



4 mimar ile 1.5 yıllık çalışma sonrasında başlanan projede; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yanı sıra villa tipi evler de bulunacak. Bu evler 70 ila 400 metrekare arasında farklı alternatiflerde olup küçük, orta, büyük ev arayışında olan ailelerin taleplerini karşılıyor olacak. Bütün daireler ve villalarda akıllı ev sistemlerinin yanı sıra yerden ısıtma, özel tasarım mutfak dolapları ile ankestre setler yer alacak.

Bir tarafı deniz, üç tarafı doğa manzarasına sahip olan projenin otogara ve TEM bağlantısına mesafesi 1.5 kilometre olmakla birlikte toplu taşıma araçlarının sürekli geçtiği bir konumda bulunuyor.



Ayrıca ildeki tüm AVM'lere ise 1 ila 3 kilometre mesafede yer alıyor. Satış ofisi ve örnek dairesi gezilebilen projede birinci sınıf malzeme ve en bilinen markaların ürünleri kullanılıyor. Kalitenin her daim en ön planda olduğu, satış sözleşmesine kullanılan malzemelerin yazılmasıyla da garanti altına alınıyor.