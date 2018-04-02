Yunanistan'da Çeşme-Bodrum'dan ucuza yazlık

Yunanistan'ın Porto Peramos koyunda Türkiye'den gelecek tatilciler ya da yatırım amaçlı gayrimenkul alacaklar için bir proje yükseliyor.

Mim İnşaat tarafından hayata geçirilen proje ile Kuzey Yunanistan bölgesinde yaz-kış konaklabilecek güvenli bir site inşa ediliyor.

Site, Türkiye'nin Yunanistan sınırına 160 kilometre uzaklıkta, Kavala'nın en güzel koyu Nea Peramos'ta (Karşıyaka) yer alıyor. Masmavi denizi, altın sarısı kuma sadece 100 adım uzaklıktaki projede tercihe göre 2+1 loft ve 2+1 bahçeli ev seçenekleri var. Uçsuz bucaksız sahilleriyle ünlü Kumtepe'nin yanıbaşındaki Nea Peramos'ta fiyatlar 113 bin eurodan başlıyor.

HEM AVRUPALI OLMA FIRSATI HEM İYİ BİR TATİL SEÇENEĞİ

Projede 2+1 loft ve 2+1 bahçeli seçenekler var.

Bölge İstanbul'a 460, Tekirdağ'a 320, Çanakkale'ye 420, Edirne'ye ise 300 km uzaklıkta. Böylece Türkiye'den gelenler için 113 bin eurodan başlayan fiyatlarla Avrupalı olmanın da yolu açılıyor.



Mim Europe Construction CEO'su Emre Ergül projeyi şu sözlerle özetledi: "Fiyatlar İstanbul'daki birçok yatırım amaçlı projeden daha ucuz. İstanbul'dan Çeşme'ye, Bodrum'a gitmekten daha yakın, yaz-kış haftasonları da gidip kalabileceğiniz bir yazlık Avrupa'da gayet hesaplı..."

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