Nevco Holding, Nevada Coffee’nin tüm haklarını 38 milyon dolara satın aldı

Sürdürülebilir kârlılık ve büyümeyi odağına alan merkeziyetçi bir franchise sistemiyle markalarını yöneten Nevco Holding, Nevada Coffee markasıyla Türkiye’ye getirdiği ünlü Kolombiya kahvesinin tüm dünyadaki haklarını 38 milyon dolara satın aldığını duyurdu.



Kolombiya'da sadece 450 aile tarafından üretilen ve Sierra Nevada Dağı’nın yüksek rakımlı ormanlarından elde edilen kahve çekirdeklerinin dünyanın en değerlileri arasında yer aldığını söyleyen Nevco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Narinç, “Bünyemizdeki 6 markanın doğru yönetilen franchise sistemleri sayesinde, satış ve kârlılık hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. En etkin ve yaygın markalarımız Ercan Burger, Miss Crispy Chicken ve Nevada Coffee. Halihazırda 15 noktada hizmet veren Nevada Coffee’leri bu yılın sonunda 40, 5 yıl içinde 500 şubeye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.



5 YIL İÇİNDE 500 ŞUBE VE 20 BİN ÇALIŞAN HEDEFİ



Ercan Steakhouse, Ercan Burger, Ercan Pizza, Miss Crispy Chicken ve Makarnaval markalarından sonra dünyaca ünlü Kolombiyalı kahve markası Nevada Coffee’yi tüm dünya haklarıyla birlikte 38 milyon dolara satın alan Nevco Holding, ünlü Sierra Nevada kahvesinin ülkemizdeki tek temsilcisi oldu.

Nevada Coffee satın alımı sonrası holding olarak kendilerine yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Ercan Narinç, “Nevco Holding bünyesinde toplam 2.250 çalışan istihdam ediyoruz. Tüm markalarımızla 2027 yılı sonuna kadar toplam çalışan sayımızı 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

"FRANCHİSE İŞLETMELERİN BAŞARI ORANI YÜZDE 92"



Pek çok girişimciyi franchise sistemini seçmeye iten ana nedenlerden birinin sıfırdan başlamamak olduğunun altını çizen Nevco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Narinç, kurdukları sistemini şu sözlerle anlattı:

“Nevco Holding’de franchise olmak, halihazırda işleyen bir iş modelinden yararlanmak anlamına geliyor. Franchise sisteminin sürdürülebilir kârlılık açısından çok büyük getirisi bulunuyor. Dünyaca ünlü franchise danışmanlık şirketi FranNet tarafından hazırlanan rapor, kendi işletmesini kuran bir girişimcinin ilk 2 yılda yüzde 35, franchise sistemiyle yola çıkan bir işletmenin ise aynı dönemde yüzde 92 oranında başarılı olma olasılığına işaret ediyor. Bu başarıda girişimcilere olduğu kadar franchiserlara da iş düşüyor. Girişimcilerin, franchise başvurusu yapacakları markaları seçerken, o markanın arkasındaki ana yapıyı iyi araştırması gerekiyor. Bu konuda öne çıkan markalarımızdan Ercan Burger’in 108 şubesinin hepsi franchise sistemiyle ilerliyor. Sadece bu markanın yönetimiyle bile bu sistemde nasıl bir operasyonel yapı kurulması gerektiği konusunda pek çok kurumdan daha fazla deneyime sahibiz.”



"FRANCHİSE SİSTEMİNDEKİ DENETİM VE KOORDİNASYON PROFESYONEL EKİBİMİZE EMANET"



Franchise sistemine dahil olan işletmelere pazar analizi ve en iyi satış noktası araştırmasından başlayarak destek olduklarını belirten Ercan Narinç, Nevco Holding’in franchise yönetim stratejisinin sektörde örnek teşkil edebilecek bir iş akış modeline sahip olduğunu şu sözlerle aktardı:

“Tüm hijyen kurallarına uygun, helal et sertifikasına, ISO 22000 ve ISO 9900 numaralı üretim onay belgelerine sahip et işleme tesisimizdeki üretimi, soğuk zincirle franchise işletmelerimize ulaştırıyor, tüm lojistik süreci yönetiyoruz. Teknik ve ticari eğitimler tanımlayarak başladığımız işbirliği yolculuğunda, ortak reklam kampanyalarıyla tüm franchise şubelerimizin bilinirliğini artırıyor, sürdürülebilir kârlılık hedefiyle sadece başlangıçta değil tüm süreçlerde yanlarında oluyoruz. Tüm danışmanlık, denetim ve koordinasyon süreçleri, profesyonel ekibimiz tarafından merkeziyetçi bir anlayışla verimlilik ve kârlılık odaklı olarak yönetiliyor.”