30 büyükşehirde 2019 yerel seçim sonuçları
ntv.com.tr
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyükşehirde son durum ne?
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1
ADANA: CHP
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2
ANKARA: CHP
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3
ANTALYA: CHP
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4
AYDIN: CHP
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5
BALIKESİR: AK PARTİ
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6
BURSA: AK PARTİ
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7
DENİZLİ: AK PARTİ
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8
DİYARBAKIR: HDP
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9
ERZURUM: AK PARTİ
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10
ESKİŞEHİR: CHP
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11
GAZİANTEP: AK PARTİ
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12
HATAY: CHP
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13
İSTANBUL
İstanbul'da Anadolu Ajansı verilerine göre oyların yüzde 98,8'i sayıldı.
ADAYLARDAN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR
İMAMOĞLU: YSK'YA GÖRE BİZ KAZANDIK
BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'DA SEÇİMİ KAZANDIK
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14
İZMİR: CHP
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15
KAHRAMANMARAŞ: AK PARTİ
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16
KAYSERİ: AK PARTİ
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17
KOCAELİ: AK PARTİ
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18
KONYA: AK PARTİ
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19
MALATYA: AK PARTİ
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20
MANİSA: MHP
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21
MARDİN: HDP
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22
MERSİN: CHP
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23
MUĞLA: CHP
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24
ORDU: AK PARTİ
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25
SAKARYA: AK PARTİ
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26
SAMSUN: AK PARTİ
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27
ŞANLIURFA: AK PARTİ
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28
TEKİRDAĞ: CHP
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29
TRABZON: AK PARTİ
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30
VAN: HDP