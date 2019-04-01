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Ankara'nın ilçelerinde hangi parti kazandı?

Ankara'da sandıkların yüzde 99.81'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 50.9'unu aldı. Ak Parti ve MHP'nin ortak adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.06 oy aldı. Peki Ankara'nın ilçelerini hangi partiler kazandı? İşte ilçe ilçe Ankara seçim sonuçları...

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