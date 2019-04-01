Ankara'nın ilçelerinde hangi parti kazandı?
Ankara'da sandıkların yüzde 99.81'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 50.9'unu aldı. Ak Parti ve MHP'nin ortak adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.06 oy aldı. Peki Ankara'nın ilçelerini hangi partiler kazandı? İşte ilçe ilçe Ankara seçim sonuçları...
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1
Akyurt: AK Parti - Hilal Ayık Yüzde 54.26
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2
Altındağ: AK Parti - Asım Balcı Yüzde 64.08
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3
Ayaş: AK Parti - Burhan Demirbaş Yüzde 52.07
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4
Bala: AK Parti - Ahmet Buran Yüzde 61.53
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5
Beypazarı: AK Parti - Tuncer Kaplan Yüzde 48.31
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6
Çamlıdere: AK Parti - Hazım Caner Can Yüzde 73.78
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7
Çankaya: CHP - Alper Taşdelen Yüzde 73.39
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8
Çubuk: AK Parti - Baki Demirbaş Yüzde 65.49
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9
Elmadağ: CHP - Adem Barış Aşkın Yüzde 51.87
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10
Etimesgut: MHP - Evren Demirel Yüzde 49.49
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11
Evren: AK Parti - Hüsamettin Ünsal Yüzde 63.88
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12
Gölbaşı: MHP - Ramazan Şimşek Yüzde 54.05
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13
Güdül: AK Parti - Muzaffer Yalçın Yüzde 66.40
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14
Haymana: AK Parti - Özdemir Turgut Yüzde 43.14
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15
Kahramankazan: AK Parti - Serhat Oğuz Yüzde 53.21
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16
Kalecik: AK Parti - Duhan Kalkan Yüzde 60.5
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17
Keçiören: AK Parti - Turgut Altınok Yüzde 63.58
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18
Kızılcahamam: AK Parti - Süleyman Acar Yüzde 60.19
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19
Mamak: AK Parti - Murat Köse Yüzde 50.35
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20
Nallıhan: AK Parti - İsmail Öntaş Yüzde 53.63
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21
Polatlı: MHP - Mürsel Yıldızkaya Yüzde 56.32
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22
Pursaklar: AK Parti - Ayhan Yılmaz Yüzde 71.6
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23
Şereflikoçhisar: AK Parti - Memiş Çelik Yüzde 57.34
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24
Sincan: AK Parti - Murat Ercan Yüzde 67.63
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25
Yenimahalle: CHP - Fethi Yaşar Yüzde 58.35