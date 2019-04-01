İstanbul seçim sonuçları (İstanbul'un ilçeleri belediye başkanları listesi)
ntv.com.tr
YSK verilerine göre, İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu 27 bin 889 farkla Binali Yıldırım'ın önünde. Aynı açıklamaya göre, toplam 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık YSK sistemine girdi. 84 sandık ise itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 39 ilçeye sahip İstanbul'da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı. İşte İstanbul'un ilçelerinin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler;
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1
ADALAR
ERDEM GÜL - CHP - MİLLET İTTİFAKI
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2
ARNAVUTKÖYAHMET HAŞİM BALTACI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Arnavutköy seçim sonuçları
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3
ATAŞEHİRBATTAL İLGEZDİ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Ataşehir seçim sonuçları
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4
AVCILARTURAN HANÇERLİ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Avcılar seçim sonuçları
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5
BAĞCILARLOKMAN ÇAĞIRICI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Bağcılar seçim sonuçları
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6
BAHÇELİEVLERHAKAN BAHADIR - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Bahçelievler seçim sonuçları
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7
BAKIRKÖYBÜLENT KERİMOĞLU - CHP
Bakırköy seçim sonuçları
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8
BAŞAKŞEHİRYASİN KARTOĞLU - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Başakşehir seçim sonuçları
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9
BAYRAMPAŞAATİLLA AYDINER - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Bayrampaşa seçim sonuçları
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10
BEŞİKTAŞRIZA AKPOLAT - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Beşiktaş seçim sonuçları
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11
BEYKOZMURAT AYDIN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Beykoz seçim sonuçları
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12
BEYLİKDÜZÜMEHMET MURAT ÇALIK - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Beylikdüzü seçim sonuçları
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13
BEYOĞLUHAYDAR ALİ YILDIZ - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Beyoğlu seçim sonuçları
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14
BÜYÜKÇEKMECEHASAN AKGÜN - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Büyükçekmece seçim sonuçları
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15
ÇATALCAMESUT ÜNER - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Çatalca seçim sonuçları
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16
ÇEKMEKÖYAHMET POYRAZ - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Çekmeköy seçim sonuçları
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17
ESENLERMEHMET TEVFİK GÖKSU - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Esenler seçim sonuçları
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18
ESENYURTKEMAL DENİZ BOZKURT - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Esenyurt seçim sonuçları
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19
EYÜPSULTANDENİZ KÖKEN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Eyüpsultan seçim sonuçları
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20
FATİHERGÜN TURAN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Fatih seçim sonuçları
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21
GAZİOSMANPAŞAHASAN TAHSİN USTA - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Gaziosmanpaşa seçim sonuçları
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22
GÜNGÖRENBÜNYAMİN DEMİR - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Güngören seçim sonuçları
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23
KADIKÖYŞERDİL DARA ODABAŞI - CHP
Kadıköy seçim sonuçları
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24
KAĞITHANEMEVLÜT ÖZTEKİN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Kağıthane seçim sonuçları
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25
KARTAL
GÖKHAN YÜKSEL - CHP - MİLLET İTTİFAKI
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26
KÜÇÜKÇEKMECEKEMAL ÇEBİ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Küçükçekmece seçim sonuçları
-
27
MALTEPEALİ KILIÇ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Maltepe seçim sonuçları
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28
PENDİKAHMET CİN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Pendik seçim sonuçları
-
29
SANCAKTEPEŞEYMA DÖĞÜCÜ - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Sancatepe seçim sonuçları
-
30
SARIYERŞÜKRÜ GENÇ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Sarıyer seçim sonuçları
-
31
ŞİLEİLHAN OCAKLI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Şile seçim sonuçları
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32
SİLİVRİVOLKAN YILMAZ - MHP - CUMHUR İTTİFAKI
Silivri seçim sonuçları
-
33
ŞİŞLİMUAMMER KESKİN - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Şişli seçim sonuçları
-
34
SULTANBEYLİHÜSEYİN KESKİN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Sultanbeyli seçim sonuçları
-
35
SULTANGAZİABDURRAHMAN DURSUN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Sultangazi seçim sonuçları
-
36
TUZLAŞADİ YAZICI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Tuzla seçim sonuçları
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37
ÜMRANİYE
İSMET YILDIRIM - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
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38
ÜSKÜDAR
HİLMİ TÜRKMEN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
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39
ZEYTİNBURNU
ÖMER ARISOY - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI