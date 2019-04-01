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İstanbul seçim sonuçları (İstanbul'un ilçeleri belediye başkanları listesi)

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YSK verilerine göre, İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu 27 bin 889 farkla Binali Yıldırım'ın önünde. Aynı açıklamaya göre, toplam 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık YSK sistemine girdi. 84 sandık ise itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 39 ilçeye sahip İstanbul'da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı. İşte İstanbul'un ilçelerinin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler;

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