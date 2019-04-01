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İstanbul'un ilçelerinde hangi parti kazandı?

ntv.com.tr

31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlar geldi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 39 ilçeye sahip İstanbul'da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı. İşte İstanbul'un ilçelerinin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler;

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