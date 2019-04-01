İstanbul'un ilçelerinde hangi parti kazandı?
ntv.com.tr
31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlar geldi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 39 ilçeye sahip İstanbul'da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı. İşte İstanbul'un ilçelerinin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler;
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1
ADALAR
ERDEM GÜL - CHP - MİLLET İTTİFAKI
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2
ARNAVUTKÖYAHMET HAŞİM BALTACI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Arnavutköy seçim sonuçları
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3
ATAŞEHİRBATTAL İLGEZDİ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Ataşehir seçim sonuçları
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4
AVCILARTURAN HANÇERLİ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Avcılar seçim sonuçları
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5
BAĞCILARLOKMAN ÇAĞIRICI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Bağcılar seçim sonuçları
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6
BAHÇELİEVLERHAKAN BAHADIR - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Bahçelievler seçim sonuçları
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7
BAKIRKÖYBÜLENT KERİMOĞLU - CHP
Bakırköy seçim sonuçları
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8
BAŞAKŞEHİRYASİN KARTOĞLU - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Başakşehir seçim sonuçları
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9
BAYRAMPAŞAATİLLA AYDINER - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Bayrampaşa seçim sonuçları
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10
BEŞİKTAŞRIZA AKPOLAT - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Beşiktaş seçim sonuçları
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11
BEYKOZMURAT AYDIN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Beykoz seçim sonuçları
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12
BEYLİKDÜZÜMEHMET MURAT ÇALIK - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Beylikdüzü seçim sonuçları
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13
BEYOĞLUHAYDAR ALİ YILDIZ - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Beyoğlu seçim sonuçları
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14
BÜYÜKÇEKMECEHASAN AKGÜN - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Büyükçekmece seçim sonuçları
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15
ÇATALCAMESUT ÜNER - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Çatalca seçim sonuçları
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16
ÇEKMEKÖYAHMET POYRAZ - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Çekmeköy seçim sonuçları
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17
ESENLERMEHMET TEVFİK GÖKSU - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Esenler seçim sonuçları
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18
ESENYURTKEMAL DENİZ BOZKURT - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Esenyurt seçim sonuçları
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19
EYÜPSULTANDENİZ KÖKEN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Eyüpsultan seçim sonuçları
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20
FATİHERGÜN TURAN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Fatih seçim sonuçları
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21
GAZİOSMANPAŞAHASAN TAHSİN USTA - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Gaziosmanpaşa seçim sonuçları
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22
GÜNGÖRENBÜNYAMİN DEMİR - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Güngören seçim sonuçları
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23
KADIKÖYŞERDİL DARA ODABAŞI - CHP
Kadıköy seçim sonuçları
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24
KAĞITHANEMEVLÜT ÖZTEKİN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Kağıthane seçim sonuçları
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25
KARTAL
GÖKHAN YÜKSEL - CHP - MİLLET İTTİFAKI
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26
KÜÇÜKÇEKMECEKEMAL ÇEBİ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Küçükçekmece seçim sonuçları
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27
MALTEPEALİ KILIÇ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Maltepe seçim sonuçları
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28
PENDİKAHMET CİN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Pendik seçim sonuçları
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29
SANCAKTEPEŞEYMA DÖĞÜCÜ - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Sancatepe seçim sonuçları
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30
SARIYERŞÜKRÜ GENÇ - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Sarıyer seçim sonuçları
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31
ŞİLEİLHAN OCAKLI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Şile seçim sonuçları
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32
SİLİVRİVOLKAN YILMAZ - MHP - CUMHUR İTTİFAKI
Silivri seçim sonuçları
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33
ŞİŞLİMUAMMER KESKİN - CHP - MİLLET İTTİFAKI
Şişli seçim sonuçları
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34
SULTANBEYLİHÜSEYİN KESKİN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Sultanbeyli seçim sonuçları
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35
SULTANGAZİABDURRAHMAN DURSUN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Sultangazi seçim sonuçları
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36
TUZLAŞADİ YAZICI - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
Tuzla seçim sonuçları
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37
ÜMRANİYE
İSMET YILDIRIM - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
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38
ÜSKÜDAR
HİLMİ TÜRKMEN - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI
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39
ZEYTİNBURNU
ÖMER ARISOY - AK PARTİ - CUMHUR İTTİFAKI