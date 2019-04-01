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İzmir ilçelerinde yerel seçimde hangi parti, nereyi kazandı?

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31 Mart 2019 yerel seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlar geldi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 30 ilçeye sahip olan İzmir'de ilçelerin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler...

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