İzmir ilçelerinde yerel seçimde hangi parti, nereyi kazandı?
ntv.com.tr
31 Mart 2019 yerel seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlar geldi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 30 ilçeye sahip olan İzmir'de ilçelerin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler...
-
1
ALİAĞA
Serkan Acar - MHP
-
2
BALÇOVA
Fatma Çalkaya - CHP
-
3
BAYINDIR
Uğur Demirezen - AK Parti
-
4
BAYRAKLI
Serdar Sandal - CHP
-
5
BERGAMA
Hakan Koştu - AK Parti
-
6
BEYDAĞ
Feridun Yılmazlar - CHP
-
7
BORNOVA
Mustafa İduğ - CHP
-
8
BUCA
Erhan Kılıç - CHP
-
9
ÇEŞME
Ekrem Oran - CHP
-
10
ÇİĞLİ
Selim Utku Gümrükçü - CHP
-
11
DİKİLİ
Adil Kırgöz - CHP
-
12
FOÇA
Fatih Gürbüz - CHP
-
13
GAZİEMİR
Halil Arda - CHP
-
14
GÜZELBAHÇE
Mustafa İnce - CHP
-
15
KARABAĞLAR
Muhittin Selvitopu - CHP
-
16
KARABURUN
İlkay G. Erdoğan - CHP
-
17
KARŞIYAKA
Cemil Tugay - CHP
-
18
KEMALPAŞA
Rıdvan Karakayalı - CHP
-
19
KINIK
Sadık Doğruer - AK Parti
-
20
KİRAZ
Saliha Özçınar - AK Parti
-
21
KONAK
Abdül Batur - CHP
-
22
MENDERES
Mustafa Kayalar - CHP
-
23
MENEMEN
Serdar Aksoy - CHP
-
24
NARLIDERE
Ali Engin - CHP
-
25
ÖDEMİŞ
Mehmet Eriş - CHP
-
26
SEFERİHİSAR
İsmail Yetişkin - CHP
-
27
SELÇUK
Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP
-
28
TİRE
Atakan Turan - İYİ Parti
-
29
TORBALI
İsmail Uygur - CHP
-
30
URLA
Burak Oğuz - CHP