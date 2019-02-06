Nasıl oy kullanacağım? | 2019 Yerel Seçim
31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere YSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak?
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1 – KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!
Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.
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2 - OY PUSULALARINI ALIP KABİNE GEÇİNİZ
Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.
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3 – OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN
Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.
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4- SANDIĞA GİDİN
Oy zarfını sandığa atın
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5
5- İMZANIZI MUTLAKA ATINSandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
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31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR
BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR
Büyükşehir Belediye Başkanı
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi Üyeliği
Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR
İl Genel Meclisi Üyeliği
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi Üyeliği
Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
KÖYLERDE KULLANILACAK OYLAR
İl Genel Meclisi Üyeliği
Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi