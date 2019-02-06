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Nasıl oy kullanacağım? | 2019 Yerel Seçim

31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere YSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak?

  • 1

    1 – KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!

    1 – KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!

    Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

    OY PUSULASI İLE NASIL OY VERİLECEK?

  • 2

    2 - OY PUSULALARINI ALIP KABİNE GEÇİNİZ

    2 - OY PUSULALARINI ALIP KABİNE GEÇİNİZ

    Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

  • 3

    3 – OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN

    3 – OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN

    Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

  • 4

    4- SANDIĞA GİDİN

    4- SANDIĞA GİDİN

    Oy zarfını sandığa atın

  • 5

    5- İMZANIZI MUTLAKA ATIN

    5- İMZANIZI MUTLAKA ATIN
    Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
  • 6

    31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR

    31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR

    BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR


    Büyükşehir Belediye Başkanı
    Belediye Başkanı
    Belediye Meclisi Üyeliği
    Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti


    BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR


    İl Genel Meclisi Üyeliği
    Belediye Başkanı
    Belediye Meclisi Üyeliği
    Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti


    KÖYLERDE KULLANILACAK OYLAR


    İl Genel Meclisi Üyeliği
    Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi

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