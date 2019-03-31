Yıldırım ve İmamoğlu oylarını kullandı

Keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul’u en az iki kez turladık. Çok güzel anılarımız oldu, sohbetlerimiz oldu. İstanbul ve İstanbulluları dinledik. Şimdi artık İstanbul için çalışma, hizmet üretme ve proje zamanı."

Binali Yıldırım, torunlarıyla ilgili bir soruya, “Bu özel ve mutlu günde bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi bu kadar değil, 6’dan iki tanesi, kurayla belirledik.” dedi.