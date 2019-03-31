Yıldırım ve İmamoğlu oylarını kullandı
Anadolu Ajansı
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında... Oyunu kullanan siyasilerden açıklamalar geliyor. İşte Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş'ın değerlendirmeleri...
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YILDIRIM: ŞİMDİ ÇALIŞMA VE HİZMET ZAMANI
‘Cumhur ittifakı’ İstanbul adayı Binali Yıldırım, oyunu İstanbul Tuzla’da kullandı.
Oy kullanmaya eşi Semiha Yıldırım ve iki torunuyla gelen Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul’da ve Türkiye’nin 80 vilayetinde yerel seçimler yapılıyor. Yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün, gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz, biz de oyumuzu kullandık. İstanbul için, 39 ilçemiz için, Tuzla için hayırlı uğurlu olsun. Seçimler kerdeşliğimiz, beraberliğimiz ve ortak geleceğimiz için hayırlara vesile olsun.
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Keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul’u en az iki kez turladık. Çok güzel anılarımız oldu, sohbetlerimiz oldu. İstanbul ve İstanbulluları dinledik. Şimdi artık İstanbul için çalışma, hizmet üretme ve proje zamanı."
Binali Yıldırım, torunlarıyla ilgili bir soruya, “Bu özel ve mutlu günde bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi bu kadar değil, 6’dan iki tanesi, kurayla belirledik.” dedi.
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İMAMOĞLU: İSTANBUL İÇİN ÇOK GÜZEL BİR NETİCE OLACAĞINI UMUT EDİYORUM
‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oyunu, Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu’nda kullandı.
Eşi Dilek ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oyunu kullanan İmamoğlu, daha sonra şunları söyledi:
“Hayırlı olsun. İstanbulumuz için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Tüm şehirlerimizin ve İstanbul’un 5 yıl boyunca güzel bir yönetimle buluşmasını umut ediyorum. Demokrasinin egemen olduğu, herkesin kucaklandığı, mutlu ve huzurlu olduğu şehirler dileğinde bulunuyorum. Yoğun bir katılım olsun, bir kişinin bile burnu kanamasın. Sağlıklık bir seçim günü yaşayalım."
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4‘Cumhur ittifakı’ Ankara adayı Mehmet Özhaseki: “Kaza bela olmadan kampanya dönemini atlattık. Demoratik bir olgunluk yaşandı ve ortaya çıkacak sonuca herkes saygılı davranmalı. Millet ne derse o olur.”
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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oyunu Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Sandıklardan güzel bir sonucun çıkacağına inandığını ifade eden Yavaş, "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur. Maalesef istemediğimiz şekilde bir seçim geçirdik. Projeleri konuşmak yerine... Bu ikinci seçimim ve en düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Bunun cevabını benim yerime seçmenimiz, Ankaralının vicdanı sandıkta verecektir. Önce Ankara'mıza, sonra ülkemize sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
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7Bu arada 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer oylarını, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şahin Sevin İlkokulunda bulunan 1171 numaralı sandıkta kullandı.
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8İşte sandık başındaki politikacılar...
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