14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK başkanı açıkladı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Kesin olmayan sonuçların açıklanması ardından gözler YSK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Kesin sonuçlar itiraz sürecinin ardından ilan edilecek. Peki, 14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK başkanı açıkladı - 1

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işleminin son bulmasının ardından, sayım işlemi de tamamlandı. Sandık verilerinin işlenmesinin ardından kesin olmayan geçici sonuçlar ajanslar ve haber kanalları üzerinden ilan edildi.

2023 SEÇİM HABERLERİ

14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK başkanı açıkladı - 2

YSK BAŞKANI TARİH VERDİ

Seçmenler, YSK tarafından ilan edilecek kesin sonuçlara odaklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener,14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamayla kesin sonuçlar için tarih verdi.

14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK başkanı açıkladı - 3

KESİN SONUÇ TARİHİ

Yapılan açıklamaya göre, kesinleşen sonuçlar 19 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak.

14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK başkanı açıkladı - 4

Yener, 6271 sayılı Kanun gereğince propaganda döneminin başladığını dile getirerek, 298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, YSK'ca kesin karara bağlanma tarihinin ise 18 Mayıs olduğunu, bunun ardından 19 Mayıs'ta kesin sonuçların ilan edileceğini bildirdi.

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