14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK başkanı açıkladı

YSK BAŞKANI TARİH VERDİ

Seçmenler, YSK tarafından ilan edilecek kesin sonuçlara odaklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener,14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamayla kesin sonuçlar için tarih verdi.