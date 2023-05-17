14 Mayıs kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK başkanı açıkladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işleminin son bulmasının ardından, sayım işlemi de tamamlandı. Sandık verilerinin işlenmesinin ardından kesin olmayan geçici sonuçlar ajanslar ve haber kanalları üzerinden ilan edildi.
Seçmenler, YSK tarafından ilan edilecek kesin sonuçlara odaklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener,14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamayla kesin sonuçlar için tarih verdi.
Yapılan açıklamaya göre, kesinleşen sonuçlar 19 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak.
Yener, 6271 sayılı Kanun gereğince propaganda döneminin başladığını dile getirerek, 298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların, YSK'ca kesin karara bağlanma tarihinin ise 18 Mayıs olduğunu, bunun ardından 19 Mayıs'ta kesin sonuçların ilan edileceğini bildirdi.