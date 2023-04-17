14 Mayıs seçimlerinde seçmenler için dikkat edilmesi gerekenler | Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

Buna göre yurt içindeki seçmenler, nerede oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden öğrenebilecek. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı adreslere gönderilecek seçmen bilgi kağıtlarında da bulunacak.

Yurt dışı seçmen kütüklerine kayıtlı seçmenler ise sandık kurulacak temsilcilikler ve gümrük kapılarının adres ve oy kullanma tarihi bilgilerine YSK'nin internet sitesinden ulaşabilecek.