28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan kareler...

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 1

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başında. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.



2023 SEÇİM HABERLERİ

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 2

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.


28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 3

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.


28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 4

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.


28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 5

Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.


28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 6

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.


28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 7

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.


28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 8

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.



28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 9

Oy verme işleminin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 10

Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de 14 Mayıs'ta uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy verebilecek.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 11

İşte yurttan yansıyan diğer sandık fotoğrafları...

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 12
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 13
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 14
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 15
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 16
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 17
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 18
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 19
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 20
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 21
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 22
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 23
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 24
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 25
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 26
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları - 27
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