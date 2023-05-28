28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Türkiye sandık başında: Yurttan sandık manzaraları

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.







