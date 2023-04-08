Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda son durum

Cumhur İttifakı cephesinde dün yeni gelişmeler yaşandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP'yi ziyaret ederek tekliflerini iletti. Ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal AK Parti'ye giderek destek kararını açıkladı. DSP'ye en az iki adaylık verildiği öğrenildi.
NTV yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Çok önemli bir seçime giriyoruz Türkiye'nin hangi istikamete gideceğinin tespit edileceği bir seçim bir oy bir oy 50 artı bir sistemi böylesine önemli bir durum ortaya çıkarmış oldu bıçak sırtında bir süreçte seçim kampanyası yürüyecek." dedi.
Cumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Destici seçime kendi listeleriyle gireceklerini söyledi.
Cumhur ittifakı üyesi MHP de 81 ile ait aday listesini netleştirerek YSK'ya ilk veren parti oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "bir partiden tek liste ile seçime girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı formül diyenlere şimdilik sunu söylüyoruz MHP kurumsal kimliği her türlü matematik formülü üzerinden olduğunu hatırlatırız." açıklamasında bulundu.
Millet İttifakı'nda da listeleri netleştirmeden önce kritik görüşmeler gün boyu devam etti.
Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti adayları seçime CHP listelerinden girecek. Kararın ardından millet itifakı protokolünde yapılan değişiklik de Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.
Deva-Gelecek-Saadet ve Demokrat Partiye CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor. hangi partiye kaç kişilik yer ayrıldığı, hangi ilde hangi sırada kimin olacağı konusunda büyük oranda uzlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Bir yandan da CHP ile İYİ Parti arasında ortak liste mesaisi sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı "Kendi listelerimizle gireceğiz, CHP ile çalışma yapıyoruz 10 il, 15’e çıkarılması noktasında çalışmalar devam ediyor." dedi.
NTV’nin ulaştığı bilgilere göre, Artvin, Erzincan, Van, Çorum, Adıyaman ve Tunceli'de İyi Parti adaylarının, CHP listesinden seçime girmesi kararlaştırıldı.
Bayburt, Gümüşhane, Aksaray'da ise CHP’li adaylar İyi Parti listelerinden seçime girecek.
Bu illere, Yozgat, Malatya, Hakkari, Bartın, Bingöl ve Muş’un da dahil olması için çalışmanın sürdüğü belirtiliyor.