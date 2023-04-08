Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda son durum

NTV yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Çok önemli bir seçime giriyoruz Türkiye'nin hangi istikamete gideceğinin tespit edileceği bir seçim bir oy bir oy 50 artı bir sistemi böylesine önemli bir durum ortaya çıkarmış oldu bıçak sırtında bir süreçte seçim kampanyası yürüyecek." dedi.