Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri

ADRESİ KAPANMIŞ OLMASI SEBEBİYLE ADRES KAYIT SİSTEMİNDE GÖRÜNMEYENLERİN SEÇMEN KÜTÜĞÜ KAYDINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Seçimlerin Temel Hükümlerine İlişkin Kanun'un 36. maddesine eklenen yeni fıkra da bu seçimde ilk kez uygulanacak. Madde, "Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilirler." hükmünü içeriyor.