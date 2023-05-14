Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 1

Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 2

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 3

Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı.

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 4

Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı.

Bölgedeki seçim konteynerlerinin olduğu alanlarda vatandaşların oy tercihi için yoğunluğa neden olduğu gözlendi.

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 5

Şanlıurfa ile Kilis'te ise vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gitti.

İşte deprem bölgesinde oy verme işlemlerinden yansıyan kareler...

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 6
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 7
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 8
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 9
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 10
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 11
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 12
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 13
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 14
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 15
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 16
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 17
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 18
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 19
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 20
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 21
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 22
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 23
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 24
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 25
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 26
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 27
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 28
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 29
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 30
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 31
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 32
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 33
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 34
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 35
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 36
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 37
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 38
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 39
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 40
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 41
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 42
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 43
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 44
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 45
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 46
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 47
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 48
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 49
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 50
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 51
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - 52
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