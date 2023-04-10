Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu

BABA-OĞUL AYNI PARTİDEN ADAY

Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesinden isimler karşı karşıya gelecek. Kuzenler Galip Ensarioğlu AK Parti'den, Vejdin Ensarioğlu ise İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan aday gösterildi.

(Fotoğraf: Galip Ensarioğlu)