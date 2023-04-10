Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu

Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan listelerde, aynı ailelerden isimlerin, farklı partilerden aday gösterilmesi dikkat çekti.
MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in iki çocuğu farklı partilerden aday oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sıradan, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti Adana 1. sıradan aday gösterildi.
Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesinden isimler karşı karşıya gelecek. Kuzenler Galip Ensarioğlu AK Parti'den, Vejdin Ensarioğlu ise İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan aday gösterildi.
(Fotoğraf: Galip Ensarioğlu)
Listelerde spor dünyasından isimler de dikkat çekiyor. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti Konya 1. sıra adayı.
Depremin ardından yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan eski milli futbolcu Gökhan Zan da Hatay'dan 2. sırada.
Milli yüzücü Umut Arman Sonay ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday oldu.
Listelerde sanat dünyasından da isimler var. AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday oldu.
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan 1. sıra adayı olarak gösterildi.
Oyuncu Özlem Balcı da MHP'den Muğla 1. sıra millevekili adayı oldu.
AK Parti'de en genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin oldu. Alptekin, İzmir 1. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı gösterildi.