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Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu

Milletvekili aday listelerinde sanat ve spor dünyasından bir çok isim yer aldı. Bazı aile üyelerinin farklı partilerden seçime girmesi ise dikkat çekti.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 1

Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan listelerde, aynı ailelerden isimlerin, farklı partilerden aday gösterilmesi dikkat çekti.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 2

TÜRKEŞ KARDEŞLER RAKİP OLDU

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in iki çocuğu farklı partilerden aday oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sıradan, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti Adana 1. sıradan aday gösterildi.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 3

BABA-OĞUL AYNI PARTİDEN ADAY

Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesinden isimler karşı karşıya gelecek. Kuzenler Galip Ensarioğlu AK Parti'den, Vejdin Ensarioğlu ise İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan aday gösterildi.

(Fotoğraf: Galip Ensarioğlu)

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 4

SPOR DÜNYASINDA İSİMLER LİSTEDE

Listelerde spor dünyasından isimler de dikkat çekiyor. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti Konya 1. sıra adayı.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 5

Depremin ardından yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan eski milli futbolcu Gökhan Zan da Hatay'dan 2. sırada.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 6

Milli yüzücü Umut Arman Sonay ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday oldu.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 7

SANATÇILAR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Listelerde sanat dünyasından da isimler var. AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday oldu.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 8

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan 1. sıra adayı olarak gösterildi.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 9

Oyuncu Özlem Balcı da MHP'den Muğla 1. sıra millevekili adayı oldu.

Dikkat çeken adaylar: Sanatçılar ve sporcular milletvekili adayı oldu - 10

18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

AK Parti'de en genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin oldu. Alptekin, İzmir 1. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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