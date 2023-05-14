Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği ambulanslarla sandık başına gitti. Evlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar ise getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.