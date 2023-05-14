Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği ambulanslarla sandık başına gitti. Evlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar ise getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 1

2023 SEÇİM HABERLERİ

Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 2
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 3
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 4
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 5
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 6
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 7
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 8
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 9
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 10
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 11
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 12
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 13
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 14
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 15
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 16
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 17
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 18
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 19
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 20
Evden çıkamayanlar seyyar sandıkta, hastalar ise ambulansla taşınarak oy kullandı - 21
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