Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 1

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere iki gün kaldı.

İşte liderlerin oy kullanacağı yerler...

2023 SEÇİM HABERLERİ

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 2

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 3

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 4

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 5

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 7

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 8

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 9

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T. Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 10

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 11

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener nerede oy kullanacak? - 12

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.

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