Liderler oylarını kullanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.



Akşener, "Öncelikle milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içerisinde çalıştık iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Kutuplaştırmadan seçmenin derdini dinleyerek çözümler üretmek üzerine çalıştık. Sandık sonucuna saygı gösterilmesi kısmına geçiyoruz. Aziz milletin vereceği karar başımızın üzerindedir." dedi.