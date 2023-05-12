Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 1

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere iki gün kaldı.

İşte liderlerin oy kullanacağı yerler...

2023 SEÇİM HABERLERİ

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 2

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 3

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 4

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 5

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 7

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 8

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 9

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T. Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 10

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 11

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - 12

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak.

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