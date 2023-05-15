Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler

Parlamento sonuçlarının netleşmesi ile seçim yarışını kazananlar, Meclis'e giren yeni yüzler belli oldu.
HABERE GİT: Yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri belli oldu
AK Parti’nin yeni dönem milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da isimler bulunuyor.
Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu İstanbul’dan seçildi.
Gazeteci Şebnem Bursalı İzmir’den milletvekili seçildi.
Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi Müzisyen Yücel
Arzen Hacıoğulları İstanbul’dan Meclis'e girdi.
Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa’dan seçildi.
2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş Aydın’dan seçilmeyi başardı.
İYİ Parti'de MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in doktor kızı Ayyüce Türkeş Taş Adana’dan seçilerek Meclis’e girdi.
Eski Milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman da aday gösterildiği Konya’dan seçildi.
İYİ Parti'de dikkat çeken adaylardan olan eski milli futbolcu Gökhan Zan da Hatay'dan milletvekili seçilemedi.
Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül’ün diplomasi başdanışmanlığını da yapan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, CHP listelerinden seçilen dikkat çeken isimlerden oldu.
Silahlı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de İstanbul’da kazanan adaylardan oldu.
CHP'nin İstanbul 2. Bölge'den aday gösterdiği İmam Fuat Yıldırım seçim yarışını kazanmadı.
Fuat Yıldırım, Gezi olayları sırasında Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi müezziniydi. Yıldırım, "Eylemciler Camii'ye bir şişeleri ile girdiler" iddiaları ile ilgili "Ben din adamıyım yalan söyleyemem" demişti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde 10. sıradan aday olan Fuat Yıldırım liste dışında kaldı.
Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nden 1. sırada aday gösterilen avukat Can Atalay da Meclis'e girmeye hak kazandı.
Cezaevi'nde bulunan Atalay, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası almıştı.