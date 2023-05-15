Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler

CHP'nin İstanbul 2. Bölge'den aday gösterdiği İmam Fuat Yıldırım seçim yarışını kazanmadı.

Fuat Yıldırım, Gezi olayları sırasında Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi müezziniydi. Yıldırım, "Eylemciler Camii'ye bir şişeleri ile girdiler" iddiaları ile ilgili "Ben din adamıyım yalan söyleyemem" demişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde 10. sıradan aday olan Fuat Yıldırım liste dışında kaldı.