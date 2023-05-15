Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler

Resmi olmayan sonuçlara göre, yeni dönemde Meclis'te bazı yeni yüzlerin yer alması kesinleşti. Aralarında spor ve sanat camiasından isimler de var.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 1

Parlamento sonuçlarının netleşmesi ile seçim yarışını kazananlar, Meclis'e giren yeni yüzler belli oldu.

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2023 SEÇİM HABERLERİ

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 2

AK PARTİ

AK Parti’nin yeni dönem milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da isimler bulunuyor.

Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu İstanbul’dan seçildi.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 3

Gazeteci Şebnem Bursalı İzmir’den milletvekili seçildi.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 4

Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi Müzisyen Yücel
Arzen Hacıoğulları İstanbul’dan Meclis'e girdi.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 5

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa’dan seçildi.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 6

2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş Aydın’dan seçilmeyi başardı.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 7

İYİ PARTİ

İYİ Parti'de MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in doktor kızı Ayyüce Türkeş Taş Adana’dan seçilerek Meclis’e girdi.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 8

Eski Milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman da aday gösterildiği Konya’dan seçildi.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 9

İYİ Parti'de dikkat çeken adaylardan olan eski milli futbolcu Gökhan Zan da Hatay'dan milletvekili seçilemedi.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 10

CHP

Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül’ün diplomasi başdanışmanlığını da yapan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, CHP listelerinden seçilen dikkat çeken isimlerden oldu.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 11

Silahlı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de İstanbul’da kazanan adaylardan oldu.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 12

CHP'nin İstanbul 2. Bölge'den aday gösterdiği İmam Fuat Yıldırım seçim yarışını kazanmadı.

Fuat Yıldırım, Gezi olayları sırasında Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi müezziniydi. Yıldırım, "Eylemciler Camii'ye bir şişeleri ile girdiler" iddiaları ile ilgili "Ben din adamıyım yalan söyleyemem" demişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde 10. sıradan aday olan Fuat Yıldırım liste dışında kaldı.

Meclis'in yeni yüzleri | Yeni dönemde sanat, spor ve medya dünyasından isimler - 13

TİP

Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nden 1. sırada aday gösterilen avukat Can Atalay da Meclis'e girmeye hak kazandı.

Cezaevi'nde bulunan Atalay, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası almıştı.

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