Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai

Partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin Türkgün Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Milletvekili aday değerlendirme ve tespit komisyonumuz kılı kırk yaran çalışmalarını kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Bu hafta içinde milletvekili listemiz netleşir. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir." açıklamasında bulundu.