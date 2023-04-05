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Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken, Ankara'da partilerin genel merkezlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için yoğun bir mesai var. Pazar günü saat 17'ye kadar listelerin YSK'ya verilmesi gerekiyor.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 1

Ankara, 14 Mayıs seçimleri öncesi, en yoğun haftalardan birini yaşıyor. Milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Genel Merkezlerde yoğun bir mesai var.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 2

AK Parti'de, üst kurul çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kurulda, listelere son şekli verilecek.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 3

Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise hazırlanan geçici liste, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmuştu. Bahçeli'nin son şeklini vereceği liste, Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 4

Partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin Türkgün Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Milletvekili aday değerlendirme ve tespit komisyonumuz kılı kırk yaran çalışmalarını kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Bu hafta içinde milletvekili listemiz netleşir. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir." açıklamasında bulundu.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 5

Cumhuriyet Halk Partisi'nde de milletvekili adaylarını belirleme süreci devam ediyor.
CHP'li kurmayların en geç bugün, listeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmesi bekleniyor. Aday Listesi, Cumartesi günü Parti Meclisi toplantısında oylanacak.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 6

CHP'de milletvekili aday adaylarının bugünden itibaren Genel Merkez'e girmeleri de yasaklandı.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 7

CHP ile İYİ Parti arasında, ortak liste çalışması da var. Kulislere yansıyan bilgilere göre en az 9 ilde ortak liste olacağı belirtiyor.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 8

Ortak liste ile seçime girilecek il sayısının 15'e çıkartılması için yoğun temas var.

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai - 9

Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri arasında, "İttifak içi ittifak" formülü için de çalışmalar sürüyor.

Ancak görüşmelerden, şu ana kadar sonuç çıkmadığı öğrenildi.

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