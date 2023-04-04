Milletvekili listeleri için karar haftası

CHP

CHP’de liste için komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. İl başkanlarından da aday adaylarıyla ilgili görüş istendi.



Çarşamba gününden itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste çalışmalarına ağırlık vereceği belirtiliyor.

Cumartesi ya da Pazar günü, CHP Parti Meclisi toplanarak, listeyi oylayacak.