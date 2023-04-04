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Milletvekili listeleri için karar haftası

Ankara, 14 Mayıs seçimleri öncesi, en yoğun haftalardan birine başladı. Milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Genel Merkezlerde yoğun bir mesai var.

Milletvekili listeleri için karar haftası - 1

Milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için karar haftasına girildi.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Milletvekili listeleri için karar haftası - 2

AK PARTİ

AK Parti'de mülakatlar sona erdi. Artık listenin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği üst kurul mesaiye başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta üç dönem kuralını işleteceklerini, seçilmesi durumunda kabinede yeni isimlerin olacağını açıklamıştı.

Milletvekili listeleri için karar haftası - 3

MHP

Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, geçici aday listesini hazırladı. Listeye son şekli verilmek üzere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunuldu.

MHP, kesin aday listesini, 7 Nisan'da kamuoyuna açıklayacak. Ardından da aynı gün liste, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

Milletvekili listeleri için karar haftası - 4

CHP

CHP’de liste için komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. İl başkanlarından da aday adaylarıyla ilgili görüş istendi.

Çarşamba gününden itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste çalışmalarına ağırlık vereceği belirtiliyor.

Cumartesi ya da Pazar günü, CHP Parti Meclisi toplanarak, listeyi oylayacak.

Milletvekili listeleri için karar haftası - 5

İYİ PARTİ

İYİ Parti ise hafta sonunda aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 15 ilde, ön seçim şeklinde temayül yoklamaları yaptı.

Milletvekili listeleri için karar haftası - 6

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK

Millet İttifakı'nda yer alan Saadet, Gelecek ve Deva partileri arasında ise, “ittifak içi ittifak” görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekili listeleri için karar haftası - 7

Gözler, listelerin YSK'ya sunulması için son tarih olan 9 Nisan Pazar'a çevrildi.

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