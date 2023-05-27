Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Oy kullanma saatleri

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, tekrar sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.
Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklenecek.
İlk turdaki oy verme saatleri ikinci turda da geçerli olacak. 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.
Oy verme işlemi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
İlk turda olduğu gibi ikinci turda da yayın yasağının kalkacağı saati YSK beklirleyecek.
Alınan karara göre, saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek