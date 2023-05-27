Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Oy kullanma saatleri

YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

İlk turda olduğu gibi ikinci turda da yayın yasağının kalkacağı saati YSK beklirleyecek.

Alınan karara göre, saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.



Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek