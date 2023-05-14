2023 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama

SEÇİM YASAĞINA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni bir açıklama yapıp uyarıda bulundu.



RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin kuralların YSK tarafından düzenli olarak ilan edildiği belirtilerek, "14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olası sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur." dedi.





