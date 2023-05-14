2023 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak? YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı. Kurallar içerisinde oy kullanma saatleri ve yayın yasağının ayrıntıları da yer alıyor.
YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni bir açıklama yapıp uyarıda bulundu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin kuralların YSK tarafından düzenli olarak ilan edildiği belirtilerek, "14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olası sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur." dedi.
Seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayımlanmadığını hatırlatan RTÜK, "YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecektir. Cumartesi günü mitingler saat 18.00'e kadar yayımlanabilecektir. Aynı gün yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise, seçimlerde aday olmayan kişilerin örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur." denildi.
2023 seçim sonuçları NTV Haber'de! 14 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonucunu canlı izlemek için secim.ntv.com.tr adresini ziyaret et. Seçim sonuçları anlık ve canlı öğren!
14 Mayıs 2023’te Genel Seçim İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
Adana Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Amasya Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Artvin Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Bilecik Seçim Sonuçları
Bingöll Seçim Sonuçları
Bitlis Seçim Sonuçları
Bolu Seçim Sonuçları
Burdur Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Çankırı Seçim Sonuçları
Çorum Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Edirne Seçim Sonuçları
Elazığ Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Eskişehir Seçim Sonuçları
Gaziantep Seçim Sonuçları
Giresun Seçim Sonuçları
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Hakkari Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Isparta Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
İstanbul Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları
Kars Seçim Sonuçları
Kastamonu Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırşehir Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Kütahya Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları
Muğla Seçim Sonuçları
Muş Seçim Sonuçları
Nevşehir Seçim Sonuçları
Niğde Seçim Sonuçları
Ordu Seçim Sonuçları
Rize Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Samsun Seçim Sonuçları
Siirt Seçim Sonuçları
Sinop Seçim Sonuçları
Sivas Seçim Sonuçları
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tokat Seçim Sonuçları
Trabzon Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Uşak Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Aksaray Seçim Sonuçları
Bayburt Seçim Sonuçları
Karaman Seçim Sonuçları
Kırıkkale Seçim Sonuçları
Batman Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Bartın Seçim Sonuçları
Ardahan Seçim Sonuçları
Iğdır Seçim Sonuçları
Yalova Seçim Sonuçları
Karabük Seçim Sonuçları
Kilis Seçim Sonuçları
Osmaniye Seçim Sonuçları
Düzce Seçim Sonuçları