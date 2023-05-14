Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanan İstanbullular, güzel havayı da fırsat bilerek sahillere ve parklara akın etti.
Bazı vatandaşlar güzel havayı Esenler Millet Bahçesi'nde değerlendirdi.
Bazıları ise güzel havayı fırsat bilerek Bakırköy sahiline koştu.
Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da da vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk olduğu görüldü.