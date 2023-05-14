Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek sahillere ve parklara akın etti.

Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti - 1

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanan İstanbullular, güzel havayı da fırsat bilerek sahillere ve parklara akın etti.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti - 2

Bazı vatandaşlar güzel havayı Esenler Millet Bahçesi'nde değerlendirdi.

Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti - 3

Bazıları ise güzel havayı fırsat bilerek Bakırköy sahiline koştu.

Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti - 4

Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da da vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk olduğu görüldü.

Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti - 5
Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti - 6
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