Oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da da vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk olduğu görüldü.