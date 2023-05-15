Sandığımdan hangi adaya, kaç oy çıktı? Sandık sonuçlarını nasıl öğrenirim? Liderlerin oy kullandıkların sandıkların sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından oy sayımı gerçekleşti. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birlikte sandık sorgulama oldu.
YSK ise sandık sorgulama hizmetini resmi sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacak.
YSK'dan yapılan açıklamada; "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak açıklandığında sayfamız aktif olacaktır." denildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, Yeşil Sol Parti'ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı.
Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.
Sinan Oğan'ın oy verdiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.
14 Mayıs 2023’te Genel Seçim İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
Adana Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Amasya Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
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