Sandık başından yansıyan ilginç kareler

KOVBOY KIYAFETİ GİYİP, ATIYLA GELDİ
İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47), oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.
Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi için okula gelen bazı ailelerin çocukları ise ata bindi. Faruk Ceren, "Demokrasinin gereğini yerine getirip, oy kullanmak için bugün sandığa atımla geldim. Gergin bir dönemden geçiyoruz. Bu gerginliği üzerimden atmak için araç yerine atımı tercih ettim. Hem keyifli bir yolculuk oldu hem de vatandaşlardan olumlu tepkiler aldım. Evime tekrar atımla döneceğim" dedi.
"DÜNYANIN EN UZUN BOYLU KADINI"NA SANDIK GÖTÜRÜLDÜ
Karabük'te yaşayan "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Safranbolu ilçesinde seçim kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre boyundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.
BURSA'NIN "HACİVAT"I KOSTÜMÜYLE GELDİ
Bursa'da uzun yıllardır "Hacivat" karakterini canlandıran Bülent Akay, oyunu kostümüyle kullandı.
Hayali (Karagöz oynatıcısı) olarak gölge oyunu da sahnelediğini belirten Akay, şöyle konuştu:
"Bugün de çok önemli bir gün. Seçim günü, demokrasi günü. Ben de Hacivat olarak dedim ki 'Hacivat kıyafetlerimle gidip bu vatandaşlık görevimizi yapalım, bir renk katalım seçimimize. Tebessüm ettirelim.' Duydum ki Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de oy kullanıyormuş. Dedim ki 'Yahu Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de kullanılırsa ben neden Bursa'mızda kullanmayayım' diye koşa koşa geldim. Okulumuzda oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bütün vatandaşlarımızı da oy kullanmaya davet ediyoruz."
EFE KIYAFETLERİYLE OY KULLANDILAR
Aydın'ın Germencik ilçesinde Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği üyesi bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.