Seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama)

Seçim görevlerinin neler olduğu, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesinde araştırılmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim görevlileri yani sandık görevlilerinin ne zaman açıklanacağı merakla sorgulanıyor. Peki, seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 1

Seçim görevleri ve 2. turdaki sandık görevlilerinin ne zaman açıklanacağı, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık başında görev yapacak olan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor. Her seçim döneminde YSK tarafından seçim sandıklarına atanan kamu çalışanları, seçimin 2. turunda da görev alacakları sandıkların açıklanmasını bekliyor. Peki, seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 SEÇİM HABERLERİ

Seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 2

SEÇİM GÖREVLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.

Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının üçüncü haftası itibarıyla belli olması bekleniyor.

Seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 3

İLK TURDA GÖREV ALANLAR 2. TURDA GÖREVLİ OLABİLECEK Mİ?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor.

14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 4

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişiler şu görevleri yaparlar;

- Seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu, saat 07.00'de oy verme yerinde bir araya gelecek.

- Sandık kurulu ilk olarak ant metnini okuyacak ve başkan tarafından oy sandığı mühürlenecek. Daha sonra oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacak.

- Hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

- Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak sandık seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ile zarf ve mührü vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

- Sandık Kurulu Başkanı, kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için, zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması yönünde seçmeni uyaracak ve ikinci bir oy pusulası verilmeyeceğini belirtecek.

Seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 5

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL BELİRLENİR?

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir.

Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

Seçim görevleri neler? Sandık görevlileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama) - 6

2. TUR SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.


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