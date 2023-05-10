Seçim görevleri neler, sandık görevlileri açıklandı mı? Seçim ücretleri ne zaman yatacak? (2023 YSK sandık görevlisi sorgulama)

Seçim görevleri ve sandık görevlilerinin ne zaman açıklanacağı, 2023 seçimlerinde sandık başında görev yapacak kamu çalışanları tarafından merakla bekleniyor. Her seçim döneminde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim sandıklarına atanan kamu çalışanları, bu seçim döneminde de atanacakları sandıkların belli olmasını bekliyor. Peki, seçim görevleri neler, sandık görevlileri açıklandı mı? Seçim ücretleri ne zaman yatacak?
Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.
Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla belli olması bekleniyor.
Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.
2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
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