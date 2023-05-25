Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları)

Seçim yasakları, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesinde binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl seçim sabahının erken saatlerinden itibaren başlayan seçim yasakları, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha devreye girecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim yasakları açıklandı. Peki, Seçim yasakları neler? 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak?

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları) - 1

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için geri sayım başladı. Seçim günü oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, seçim yasaklarının hangi tarihte başlayacağını ve yasakların neler olduğunu merak ediyor. Peki, seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak?

2023 SEÇİM HABERLERİ

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları) - 2

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları) - 3

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları) - 4

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları) - 5

PROPAGANDA YASAĞI 27 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları) - 6

İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.


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