Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? (2023 YSK seçim günü yasakları)

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için geri sayım başladı. Seçim günü oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, seçim yasaklarının hangi tarihte başlayacağını ve yasakların neler olduğunu merak ediyor. Peki, seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.
Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.
Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.
Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.
Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.
27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN