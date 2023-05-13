Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Seçim yasakları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs'ta seçim yasaklarının neler olduğu ve ne zaman başlayıp, biteceği araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim yasakları için ayrıntılar belli oldu. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? - 1

Seçim yasaklarının neler olduğu, yarın oy kullanmaya gidecek olan seçmenler tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verecek olan vatandaşlar, YSK'nın seçim için belirlediği yasakların neler olduğunu ve yasakların saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

2023 SEÇİM HABERLERİ

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? - 2

SEÇİM YASAKLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Buna göre; Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? - 3

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan duyuruya göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? - 4

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? - 5

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren Haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek

Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? - 6

SEÇİMLER NTV.COM.TR'DE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.

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