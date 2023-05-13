Seçim yasaklarının neler olduğu, yarın oy kullanmaya gidecek olan seçmenler tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verecek olan vatandaşlar, YSK'nın seçim için belirlediği yasakların neler olduğunu ve yasakların saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?