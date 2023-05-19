Seçimin 2. turunda nerede oy kullanacağım? (2023 YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı)

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, geçerli oy çoğunluğu sağlananaması nedeniyle seçimler 2. tura kaldı. Seçimlerin 2. tura kalmasının ardından 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek seçmenler, YSK üzerinden seçmen kaydı sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, seçimin 2. turunda nerede oy kullanacağım?
Açıklanan sandık bilgileri, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.
Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
İşte adım adım YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama;
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
28 Mayıs 2023 ikinci tur seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak öğrenilebiliyor. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabiliyor.
2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN