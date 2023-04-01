Seçmen kaydı sorgulama için yarın son gün | Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? (2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama)

YARIN SON GÜN: SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.

YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz.

2 Nisan itibariyle seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre sona erecek.

Bu tarihten itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.

İşte 2023 seçmen kaydı sorgulama ekranı.

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