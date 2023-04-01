Seçmen kaydı sorgulama için yarın son gün | Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? (2023 e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama)

14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.
YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz.
2 Nisan itibariyle seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre sona erecek.
Bu tarihten itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.
İşte 2023 seçmen kaydı sorgulama ekranı.
Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
İşte adım adım YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama;
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN