Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında

İngiliz basını da seçimi yakından takip etti. BBC, "Çekişmeli bir yarışın ardından Türkiye muhtemelen seçimde ikinci tura gidiyor." başlığını attı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turda bitmesi için yeterli oyu alamadığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde elde ettiği başarı mercek altına alındı.