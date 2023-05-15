Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında

Dünya basını Türkiye'deki seçimleri yakından takip etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimaline vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları manşetlere taşındı.

Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında - 1

Türkiye'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi dünya basınında da yakından takip edildi.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında - 2

Amerikan yayın organı The Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına değindi. Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın başabaş geçtiği belirtildi.

Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında - 3

The New York Times da Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. Cumhurbaşkanının ikinci turda yarışmak için hazır olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında - 4

CNN International, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geniş yer verdi. CNN, "Türkiye'nin kritik seçimi 2. tura gidiyor" manşetini attı.

Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında - 5

İngiliz basını da seçimi yakından takip etti. BBC, "Çekişmeli bir yarışın ardından Türkiye muhtemelen seçimde ikinci tura gidiyor." başlığını attı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turda bitmesi için yeterli oyu alamadığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde elde ettiği başarı mercek altına alındı.

Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında - 6

Seçimler, The Guardian'da canlı güncellemelerle takip edildi. Seçmenlerin rekor katılımına değinildi ve Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki "Açık ara lideriz" sözlerine yer verildi.

Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında - 7

Financial Times "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için kıyasıya yarıştı" başlığını yazdı. 

İki adayın da ilk turda cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüslemek için yüzde 50'lik oy oranını geçemediği vurgulandı.

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