Türkiye'nin çifte seçimi dünya basınında

Türkiye'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi dünya basınında da yakından takip edildi.
Amerikan yayın organı The Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına değindi. Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın başabaş geçtiği belirtildi.
The New York Times da Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. Cumhurbaşkanının ikinci turda yarışmak için hazır olduğu kaydedildi.
CNN International, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geniş yer verdi. CNN, "Türkiye'nin kritik seçimi 2. tura gidiyor" manşetini attı.
İngiliz basını da seçimi yakından takip etti. BBC, "Çekişmeli bir yarışın ardından Türkiye muhtemelen seçimde ikinci tura gidiyor." başlığını attı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turda bitmesi için yeterli oyu alamadığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde elde ettiği başarı mercek altına alındı.
Seçimler, The Guardian'da canlı güncellemelerle takip edildi. Seçmenlerin rekor katılımına değinildi ve Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki "Açık ara lideriz" sözlerine yer verildi.
Financial Times "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için kıyasıya yarıştı" başlığını yazdı.
İki adayın da ilk turda cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüslemek için yüzde 50'lik oy oranını geçemediği vurgulandı.