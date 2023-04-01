Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu

İbrahim Tatlıses AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.
Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Onur Akın CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Mehmet Aslantuğ, TİP'ten gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ederek başvuruda bulundu.
Candan Erçetin'in de CHP'den milletvekili adaylığı başvurusu yaptığı haberleri basında yer aldı. Ancak Candan Erçetin adaylık başvurusuyla ilgili açıklamada bulunmadı.
Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman'da İYİ Parti Konya milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu.
İlyas Salman, TKP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Gazeteci İrfan Değirmenci TİP'ten milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
Spor spikeri Elif Buse Araç, CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.