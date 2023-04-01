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Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu

Seçime sayılı günler kala partiler de milletvekili aday listelerini hazırlıyor. Listelerde yer almak için birbirinden ünlü isimlerde başvuruda bulundu. İşte milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan ünlü isimler...

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 1

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 2

GÖKHAN ZAN

Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 3

HULKİ CEVİZOĞLU

Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 4

ONUR AKIN

Onur Akın CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 5

MEHMET ASLANTUĞ

Mehmet Aslantuğ, TİP'ten gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ederek başvuruda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 6

CANDAN ERÇETİN

Candan Erçetin'in de CHP'den milletvekili adaylığı başvurusu yaptığı haberleri basında yer aldı. Ancak Candan Erçetin adaylık başvurusuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 7

ÜNAL KARAMAN

Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman'da İYİ Parti Konya milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 8

İLYAS SALMAN

İlyas Salman, TKP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 9

FİLİZ TAÇBAŞ

Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 10

İRFAN DEĞİRMENCİ

Gazeteci İrfan Değirmenci TİP'ten milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 11

DAVUT GÜLOĞLU

Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - 12

ELİS BUSE ARAÇ

Spor spikeri Elif Buse Araç, CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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