YSK'ya yapılacak itiraz süresi doluyor: Seçim sonuçlarına itiraz için son gün ne zaman?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin itiraz süresinin ayrıntıları merak ediliyor. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya itirazda bulunulma hakkı için son gün takvimde belirtildi. Peki, itiraz nasıl yapılır? Seçim sonuçlarına itiraz için son gün ne zaman?

YSK'ya yapılacak itiraz süresi doluyor: Seçim sonuçlarına itiraz için son gün ne zaman? - 1

Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvimde itiraz sürecinin ayrıntıları paylaşılmıştı. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17 Mayıs'ta saat 17.00'de sona erecek.

2023 SEÇİM HABERLERİ

YSK'ya yapılacak itiraz süresi doluyor: Seçim sonuçlarına itiraz için son gün ne zaman? - 2

KESİN SONUÇLAR İTİRAZLAR ARDINDAN İLAN EDİLECEK

YSK, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak. Tüm itiraz süreçlerinin ardından YSK, kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

YSK'ya yapılacak itiraz süresi doluyor: Seçim sonuçlarına itiraz için son gün ne zaman? - 3

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde; İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır.

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.


YSK'ya yapılacak itiraz süresi doluyor: Seçim sonuçlarına itiraz için son gün ne zaman? - 4

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, itiraz yapana alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen seçim kurulu başkanına gönderir.

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz.

YSK'ya yapılacak itiraz süresi doluyor: Seçim sonuçlarına itiraz için son gün ne zaman? - 5

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder.

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır.

DAHA FAZLA GÖSTER