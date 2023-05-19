Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemleri için tarihler belli oldu. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle seçimler yenilenecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda beş ülkede oy verme süresi uzatıldı. Peki, yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak?

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 1

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamaya kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek. Peki, yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak?

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 2

YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ YARIN BAŞLIYOR

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 3

OYLAR ANKARA'YA GELECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 4

YURT DIŞI OY VERME TARİHLERİ

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

Bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı mı, ne zaman yapılacak? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 5

CHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK’ya başvuru yapmıştı.

Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oylarını kullanabilecek.

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