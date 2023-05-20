Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemleri bugün itibarıyla başladı. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri bugün başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda beş ülkede oy verme süresi uzatıldı. 20 Mayıs saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerde 229 bin 916, gümrüklerde 11 bin 958 oy kullanıldı.

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 1

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 2

YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün başladı, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 3

OYLAR ANKARA'YA GELECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 4

YURT DIŞI OY VERME TARİHLERİ

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

Daha önce bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı - 5

CHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK’ya başvuru yapmıştı.

Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oylarını kullanabilecek.

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