Yurt dışı 2. tur oylaması ne zaman yapılacak? YSK 2. tur yurt dışı takvimini paylaştı

YSK BAŞKANI YENER'İN AÇIKLAMALARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 2. tur seçim takvimiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Yener; "Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydeden Yener, "Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Bu dönemde de birinci tur oylamada olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki konuşmaları için kura çekimi ve konuşmaları gerçekleştirilecektir. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu." ifadelerini kullandı.