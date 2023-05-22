Yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK son durumu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.