Yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.
İlk tur seçimlerinde yurtdışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.
Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.
Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayısa son bulacak ancak gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.