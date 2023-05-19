Yurt dışındaki oylar yine 7 kilitli odada saklanacak

Gümrük kapılarında olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da oy verme işlemi yarın sabah 08.00 itibarıyla başlayacak.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları havalimanında 6'sı geliş 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.