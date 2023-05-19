Yurt dışındaki oylar yine 7 kilitli odada saklanacak

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere, gümrük kapıları ve temsilciliklerde yarın oy kullanmaya başlayacak. Oylar 7 kilitli kapının olduğu odada saklanacak.

Yurt dışındaki oylar yine 7 kilitli odada saklanacak - 1

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yarın sabah 08.00 itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yurt dışındaki oylar yine 7 kilitli odada saklanacak - 2

Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek.

Yurt dışındaki oylar yine 7 kilitli odada saklanacak - 3

Oylar 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek.

Oylar burada toplandıktan sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek.

Yurt dışındaki oylar yine 7 kilitli odada saklanacak - 4

Gümrük kapılarında olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da oy verme işlemi yarın sabah 08.00 itibarıyla başlayacak. 

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları havalimanında 6'sı geliş 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. 

Yurt dışındaki oylar yine 7 kilitli odada saklanacak - 5

İLK TURDA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 18 BİNİ AŞKIN SEÇMEN OY KULLANDI 

İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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