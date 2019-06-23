İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını böyle kutladılar
Anadolu Ajansı, Reuters, AP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması kendisini destekleyen seçmenler tarafından sevinçle karşılandı.
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Bakırköy, Kadıköy, Sarıyer, Beylikdüzü ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak kutlama yaptı.
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İlçe seçim kurulları önünde bulunan bazı partililer de davul zurna eşliğinde İmamoğlu'nun kazanmasını kutladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de kalabalık bir grup toplanarak kutlama yaptı.
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"En büyük başkan İmamoğlu", "Her şey çok güzel oldu" şeklinde tezahüratta bulunan vatandaşlara yoldan geçen araçtakiler de korna çalarak destek verdi.
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Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde halay çekip şarkılar söyledi.
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Ankara’da da benzer görüntüler vardı. Seçimin sona ermesinin ardından çok sayıda CHP’li partinin genel merkezi önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri bulunanlar, seçim sonucunu kutladı.
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