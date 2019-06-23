İstanbul seçimini İmamoğlu'nun kazanmasını böyle kutladılar
Anadolu Ajansı, Reuters, AP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması kendisini destekleyen seçmenler tarafından sevinçle karşılandı.
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Bakırköy, Kadıköy, Sarıyer, Beylikdüzü ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak kutlama yaptı.
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İlçe seçim kurulları önünde bulunan bazı partililer de davul zurna eşliğinde İmamoğlu'nun kazanmasını kutladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de kalabalık bir grup toplanarak kutlama yaptı.
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"En büyük başkan İmamoğlu", "Her şey çok güzel oldu" şeklinde tezahüratta bulunan vatandaşlara yoldan geçen araçtakiler de korna çalarak destek verdi.
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Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde halay çekip şarkılar söyledi.
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Ankara’da da benzer görüntüler vardı. Seçimin sona ermesinin ardından çok sayıda CHP’li partinin genel merkezi önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri bulunanlar, seçim sonucunu kutladı.
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