MEB personel alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Gözler KPSS-2023/4 sonuç duyurusunda

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatlarına görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuru süreci ardından sonuç tarihi için araştırmalar başladı.
Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise resmi bir açıklama gelmedi. Daha önceki dönemler kaynak alındığında KPSS-2023/4 tercih sonuç ilanının nisan ayı içerisinde paylaşılması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.